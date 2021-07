Série D: Campinense-PB acerta com jogador que estava no título estadual de 2016

Campina Grande, PB, 06 (AFI) – O Campinense-PB acertou o retorno do lateral-esquerdo Filipe Ramon. O jogador atuou pelo time de 2015 até 2017 e esteve no título do Paraibano em 2016. O reforço chega para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D.

ÚLTIMA PASSAGEM

Após bom desempenho no Paraibano de 2015, Filipe Ramon foi contratado pela Raposa. A chegada foi ao lado de Gil Bala, que atuava junto do lateral-esquerdo no Auto Esporte.

No ano seguinte, a temporada de sucesso. O Campinense foi campeão do estadual em cima do Botafogo e perdeu somente na final na Copa do Nordeste, após eliminar o Sport. A derrota veio para o Santa Cruz-PE por 3 a 2 no agregado.

Filipe Ramon atuou nas duas partidas, mas não foi capaz de superar o time que contava com Keno e Grafite no ataque. Naquela temporada, o atleta foi emprestado ao Boa Esporta-MG.

TRAJETÓRIA

Criado na base do Coritba, o lateral-esquerdo deixou o Campinense em 2017 e foi para o Cianorte-PR. No time, porém, Filipe Ramon foi emprestado duas vezes: primeiro para o Perlima-PB e, em seguida, ao Concórida-SC.

O jogador, que também pode atuar no meio-campo, ainda teve uma discreta passagem pelo Uberlândia-MG, antes de retornar à Raposa. Em Minas Gerais, participou de apenas duas partidas.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

O Campinense é vice-líder do Grupo A3 com oito pontos em cinco rodadas. À frente da Raposa, está o ABC-RN com nove. No último jogo, o time empatou com o rival Treze-PB sem gols. Sábado (10), o Campinense volta a campo para enfrentar o Atlético-CE, fora de casa.