Série D: Campinense-PB anuncia atacante ex-Ponte, Fortaleza, Vasco e mais

Campina Grande, PB, 16 (AFI) – O Campinense-PB segue ativo no mercado para reforçar seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Nesta semana, anunciou o atacante Anselmo, de 40 anos. Experiente, o jogador tem passagens por diversos clubes do Brasil.

“Bem-vindo, Anselmo! Com passagens por times de destaque nacional como Palmeiras, Vasco, Fortaleza, Ceará, Atlético-GO, e Náutico, Anselmo chega para reforçar a Raposa em busca do acesso à Série C.

Seu último clube foi o Anápolis, onde trabalhou com o técnico Ranielle Ribeiro”, anunciou o clube.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Há três jogos sem perder, o Campinense está com 11 pontos em terceiro lugar do Grupo A3. O time volta a campo neste sábado, às 15h, recebe o ABC-RN no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).