Série D: Cascavel mantém invencibilidade e liderança

Cascavel, PR, 7 (AFI) – O Cascavel vive um dos melhores momentos nesta temporada. A serpente está na semifinal do Campeonato Paranaense e na liderança do grupo A8, pela Série D do Brasileiro. Nas últimas rodadas, o ataque do FC Cascavel tem funcionado bem. Já são dez gols marcados em cinco jogos, contra seis gols sofridos.

O número coloca o ataque do time entre os dez melhores do campeonato, perdendo para Paragominas, Caucaia e Boa, com 11 gols, e o melhor ataque da Ferroviária, com 12 gols. Com o mesmo número de gols estão Uberlândia, ABC, Guarany de Sobral e Castanhal.

O ARTILHEIRO

Faltando apenas um gol para se tornar o maior artilheiro da história do clube. Léo Itaperuna é o responsável por 50% dos gols marcados pelo Cascavel e ocupa a terceira colocação na tabela de artilheiros da Série D, atrás de Michel, do Caxias, com seis gols, e Zé Eduardo, do Brasiliense.

“Estou vivendo um bom momento aqui no clube, fruto de muito trabalho e da ajuda dos meus companheiros e da comissão técnica, que encontrou uma maneira do time jogar e estamos fazendo bons jogos. Quando cheguei disse que queria fazer 10 gols, hoje estou muito contente de alcançar essa marca. Mas não vou parar por aqui, tenho muitas ambições e objetivos”, disse o atacante.

O próximo adversário do Cascavel será a equipe do Juventus de Santa Catarina. A partida está marcada para o próximo sábado (10), às 16h, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto.