Série D: Caxias-RS recusa proposta de time da Série B por lateral

Caxias do Sul, RS, 27 (AFI) – O lateral-esquerdo Bruno Ré continuará no Caxias para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque o clube gaúcho recusou a proposta do Brasil de Pelotas-RS, time da Série B, pelo jogador. A intenção era para uma troca por Igor Miranda, da mesma posição.

Bruno Ré está no Caxias desde 2020 e é peça importante no elenco. Foram 27 partidas na temporada passada e 21 na atual, com um gol marcado.

O jogador começou no futebol paulista e defendeu o Paulínia, Primavera, Inter de Limeira, Novorizontino, São Bento, Guarani, Ferroviária, entre outros. Pelo Brasil, defendeu Tupi-MG, Villa Nova-MG e Santa Cruz-PE.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

O Caxias está no G4 do Grupo A8, em terceiro lugar com 12 pontos. No domingo, às 15h, o time entra em campo pela nona rodada diante do Joinville-SC, em casa, no Estádio Centenário.