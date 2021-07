Série D: Central-PE age rápido e anuncia substituto para Júnior Baiano

Caruaru, PE, 14 (AFI) – Após a saída do técnico Júnior Baiano, o Central-PE agiu rápido e definiu um substituto para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Trata-se de Nilson Corrêa, de 45 anos, que já foi apresentado e comandou seu primeiro treino nesta quarta-feira.

“O Central Sport Club anuncia o seu novo técnico da equipe profissional. Trata-se de Nilson Corrêa, de 45 anos. Nilson chega pela primeira vez para comandar a equipe alvinegra. Junto com ele vem o seu Auxiliar técnico, Danilo Aguiar e o preparador físico, Sérgio Leonardo”, comunicou o clube.

EXPERIÊNCIA NO PERNAMBUCO

Nilson Corrêa é ex-goleiro de Náutico e Santa Cruz e tem experiência como técnico no estado, sendo o trabalho mais recente no Retrô-PE nesta temporada.

“Aceitar o convite não foi difícil, é sempre bom trabalhar em um grande clube. Eu vi com bons olhos essa possibilidade. Temos um bom plantel, temos condições de reverter essa situação. Vamos trabalhar para que isso aconteça”, disse o treinador.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Após perder por 2 a 0 para o líder ABC-RN, o Central segue com cinco pontos em sexto lugar do Grupo A3 e está há quatro jogos sem vencer.

O time volta a campo no próximo domingo, às 15h, no Estádio Lacerdão, em Caruaru (PE), diante do quinto colocado Atlético-CE. A partida será pela sétima rodada, última do primeiro turno.