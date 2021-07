Série D: Com ótimo trabalho, técnico segue invicto no Joinville-SC e alcança grande marca

Joinville, SC, 13 (AFI) – Depois de seis rodadas, o Joinville segue invicto no Campeonato Brasileiro Série D. Isso demonstra o bom trabalho do treinador Leandro Zago, que alcançou o quarto melhor desempenho no clube catarinense.

Se considerado apenas o início de trabalhos, com o seis primeiros jogos, Zago tem incrível desempenho e fica em quarto lugar na história do Joinville.

À sua frente estão apenas Alcino Simas, que conquistou seis vitórias em 1976, Gelson Silva e Argel Fuchs, com cinco vitórias e um empate em 2009 e 2012, respectivamente.

VANTAGEM NO G4

Até agora, Zago tem três vitórias e três empates, com 66,67% de aproveitamento. Com isso, o Joinville tem 12 pontos, na vice-liderança do Grupo A8, que conta com o FC Cascavel na liderança com 14 pontos. O JEC já tem cinco pontos de vantagem para o quinto colocado Aimoré.