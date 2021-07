Série D: Com retornos e desfalques, Brasiliense encara o Jaraguá

Brasília, DF, 22 (AFI) – Depois de vencer o Jaraguá no domingo passado fora de casa por 4 a 0, o Brasiliense Futebol Clube se prepara para o próximo confronto válido pela série D do brasileiro, no Grupo A5. O adversário será o próprio Jaraguá, do interior de Goiás, em partida válida pela oitava rodada da competição nacional.

Para este confronto o técnico Vilson Taddei, conta com o retorno do atacante Luquinhas, ele que cumpriu suspensão automática frente ao Jaraguá em função da expulsão diante da Aparecidense.

DEPARTAMENTO MÉDICO

Em contrapartida, o departamento médico do Brasiliense está com muito trabalho. Os zagueiros Preto Costa e Keynan, o volante Radamés e os atacantes Jéferson Maranhão e Michel Platini estão sob os cuidados médicos e não devem ficar à disposição do comandante do Brasiliense.

DÚVIDA

A dúvida continua no gol do jacaré brasiliense. O então titularíssimo Edmar Sucuri acabou ficando no banco de reservas e o titular frente ao Jaraguá foi Matheus Brandao. Ele que inclusive defendeu uma penalidade máxima.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O provável Brasiliense para enfrentar o Jaraguá/GO pode formar com: Matheus Brandão (Edmar Sucuri); Diogo, Badhuga, Gustavo Henrique e Peu; Aldo, Sandy, Zotti (Tobinha) e Alan Mineiro; Luquinhas e Zé Love.

