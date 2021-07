SÉRIE D: Em domingo de 12 jogos, Inter de Limeira segue em busca da primeira vitória

Campinas, SP, 10 (AFI) – Doze partidas completam, neste domingo, a sexta e penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D. Buscando sua primeira vitória, a Inter de Limeira é o único paulista a entrar em campo, desta vez diante do Boavista-RJ.

A Inter de Limeira tem três empates e duas derrotas e, com isso, apenas três pontos, já distante do G4 do Grupo A7. Já o time fluminense tem nove pontos, está invicto e quer continuar na briga pela liderança. A partida será às 16h, no Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).

Entre outros destaques, estão times que iniciaram a rodada na liderança e querem manter a boa fase. O Itabaiana-SE tem 11 pontos no Grupo A4 que o coloca entre as melhores campanhas gerais. Nesta rodada, visita o Bahia de Feira-BA, que ainda não venceu. O ABC-RN, com nove pontos, também quer o primeiro lugar do Grupo A3 e recebe o Central-PE, que briga por vaga no G4.

PANORAMA E REGULAMENTO

Criada em 2009, a Série D tem 12 campeões, mas nenhum clube conquistou a taça duas vezes. Nesta edição, o único que pode alcançar o feito é o Guarany-CE, campeão em 2010. Com os títulos do Botafogo-SP, em 2015, e do Mirassol, em 2020, o estado de São Paulo possui dois títulos e lidera o ranking ao lado de Ceará e Minas Gerais.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.

CONFIRA OS JOGOS DA 5.ª RODADA

DOMINGO

15h

Rio Branco-ES x Boa Esporte-MG

Aimoré-RS x Rio Branco-PR

15h30

Juventude-MA x Tocantinópolis-TO

16h

Penarol-AM x Ypiranga-AP

Treze-PB x América-RN

ABC-RN x Central-PE

Retrô-PE x ASA-AL

Bahia de Feira-BA x Itabaiana-SE

Sergipe-SE x Juazeirense-BA

Uberlândia-MG x Rio Branco-VN

Boavista-RJ x Inter de Limeira

17h

Galvez-AC x São Raimundo-RR