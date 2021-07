Série D: Estádio do Caxias-RS também amanhece coberto de neve

Caxias do Sul, SC, 29 (AFI) – Assim como o estádio do Juventude, a casa do Caxias também amanheceu com cor diferente nesta quinta-feira. Em vez do gramado verde, o branco da neve tomou conta do Estádio Centenário e o clube aproveitou para postar fotos.

Com a frente fria, diversas regiões gaúchas marcaram temperaturas negativas, inclusive Caxias do Sul. Ao menos o Caxias só entra em campo no domingo, às 15h, quando recebe o Joinville-SC pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

O clube está dentro do G4 do Grupo A8, em terceiro lugar com 12 pontos, atrás apenas do FC Cascavel-PR, com 20, e do próprio JEC, com 12. O Juventus-SC completa o G4 com 11 pontos.

MAIS FOTOS:

Fotos: Milena Soares/S.E.R. Caxias