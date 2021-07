Série D: Fast-AM age rápido e anuncia retorno de técnico que quase alcançou o acesso

Manaus, AM, 05 (AFI) – Depois de demitir o técnico Marcelo Conte, o Fast agiu rápido e anunciou seu substituto para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Trata-se de um velho conhecido da torcida, Ricardo Lecheva, que comandou o time em 2020 e chegou até o jogo de acesso.

Após longa negociação durante esse domingo (04) entre o presidente do Fast Clube @deniscalbuquerque e o treinador Ricardo Lecheva, as partes chegaram a um acordo para o treinador comandar o Fast Clube no restante do Campeonato Brasileiro Série D 2021.

O treinador fez história em 2020 pelo tricolor de aço ao lado do auxiliar @ig0r0liveira chegaram com o time ao jogo do acesso. Bem vindo de volta Mister”.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Lecheva chega para substituir Marcelo Conte, que perdeu no final de semana e ainda foi flagrado dançando forró em uma casa noturna.

Com seis pontos em cinco jogos, o Fast está fora do G4 do Grupo A1, em sexto lugar. Na próxima rodada o clube Fast irá jogar fora de casa contra a equipe do GAS-RR, no sábado (10), no estádio Canarinho, em Boa Vista.