Série D: ‘Ferguson Caipira’, técnico ex-Elosport-SP assume o Águia Negra-MS

Rio Brilhante, MS, 22 (AFI) – Águia Negra-MS anunciou Luiz Carlos Vilela como seu novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Ele vem com a responsabilidade de ajudar a equipe a sair da vice-lanterna do Grupo A6.

O treinador vinha trabalhando no Elosport-SP desde 2005, em sua terceira passagem no clube paulista. Já tinha comandado entre 1995 e 1999 e entre 2000 e 2002, totalizando 22 temporadas.

Ele também estava ocupando o cargo de presidente do clube. Ainda não foi divulgado se ele será afastado enquanto comanda o time do Mato Grosso do Sul.

CAMPANHA NA SÉRIE D

Atualmente o Águia Negra vem fazendo um campeonato abaixo das expectativas com cinco pontos após 21 jogos. Com isso, está a sete pontos do G4. O novo treinador chega após o Rúbio Alencar não conseguir fazer um bom trabalho. O primeiro jogo do Luiz Vilela à frente da equipe será contra o Uberlândia-MG na abertura do returno neste sábado, às 16h.

