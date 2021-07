Série D: Ferroviária deve anunciar volante ex-CSA e que já trabalhou com Elano

Araraquara, SP, 1 (AFI) – A Ferroviária deverá anunciar o volante Marquinhos em breve. Será o 21° reforço para a disputa da Série D do Brasileirão. O jogador de 27 anos está livre no mercado e não tem mais nenhum vínculo co o CSA.

Marquinhos é conhecido do técnico Elano. Os dois trabalharam juntos na Inter de Limeira em 2020, durante o Paulistão. O volante tem 91 jogos pelo clube de Limeira.

PASSAGEM PELO CSA

No clbe alagoano, participou da Série B em 2020, onde fez dois gols, e em 2021 disputou 12 partidas entre campeonato estadual, Copa do Nordeste e a também a atual Série B.

OUTROS CLUBES

Além desses clubes já citados, Marquinhos tem passagens por Velo Clube, onde foi formado, CRAC-GO e Elosport.