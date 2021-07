SÉRIE D: Ferroviária lidera e a Portuguesa perde para o Bangu

Campinas, SP, 10 (AFI) – Quatro clubes paulistas estiveram em ação, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A Ferroviária venceu a Patrocinense e manteve a liderança do Grupo A6, mas no Grupo A7, a Portuguesa perdeu para o Bangu por 2 a 1. No total, foram disputados 20 jogos e 12 estão previstos para domingo. A cobertura é completa do Portal Futebol Interior.

FICOU APERTADO

Atuando na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária passou apertado para vencer a Patrocinense-MG, por 1 a 0. Era esperado um placar maior, porque o time paulista fazia duelo contra o lanterna, com apenas dois pontos.

A Ferroviária, com sua quinta vitória seguida, lidera com 15 pontos, seguido pela Caldense, com 13 pontos, depois da goleada em casa por 6 a 2 em cima do Águia Negra-MS.

LUSA PERDE PRIMEIRA

No Grupo A7, a Portuguesa sofreu a sua primeira derrota ao cair diante do Bangu, por 2 a 1, em Moça Bonita. Saiu na frente com Raphael Luz, mas levou a virada no segundo tempo, com gols de Caio Cézar e Luis Araújo.

Em Diadema, o Santo André fez 1 a 0 no Cianorte, enquanto em Sorocaba, o São Bento empatou por 1 a 1 com o Madureira e segue sem vencer.

Ferroviária chegou à sua quinta vitória consecutiva

Na tabela, Santo André e Madureira têm 10 pontos, seguidos por Portuguesa e Boavista-RJ, com nove. Mas o time fluminense joga domingo em Saquarena (RJ) contra a Internacional de Limeira.

CASTANHAL DISPARA

No Grupo A1, o invicto Castanhal-PA venceu por 3 a 1 o Atlético-AC e disparou na liderança com 14 pontos. Pelo Grupo A2, o 4 de Julho-PI venceu o Moto Club-MA, por 2 a 0, chegou aos 11 pontos e na vice-liderança. O líder ainda é o Guarany-CE, com 12, mesmo tendo perdido por 1 a 0 para o Imperatriz-MA.

GOLEADA DO SOUZA

Pelo Grupo A3, o destaque ficou para a goleada do Souza-PB por 7 a 0 em cima do Caucaia-CE que o levou à liderança com 11 pontos, igual ao Campinense-PB que fora venceu por 3 a 2 o Atlético-CE.

No Grupo A4, o Atlético- de Alagoinhas-BA conseguiu sua primeira vitória ao bater o Murici por 3 a 2.

GOIANÉSIA NA PONTA

O Goianésia-GO lidera o Grupo A5, com 12 pontos, após vencer por 1 a 0 o Nova Mutum-MT. O Aparecidense é vice-líder com 11 após derrubar fora o Brasiliense, por 2 a 1.

O União-MT também tem 11 pontos, mas em terceiro, depois de ganhar por 2 a 1 do Jaraguá, lanterna com apenas um ponto. O Nova Mutum tem nove pontos, em quarto lugar, deixando fora do G4 – zona de classificação – os dois times de Brasília: o Brasiliense (8) e o Gama (6).

DOIS INVICTOS

Pelo Grupo A8, os dois invictos venceram. O FC Cascavel segue líder com 14 pontos após vencer por 1 a 0 o Juventus-SC. Também em casa, o Joinville fez 2 a 0 sobre o Caxias. Outro que ganhou em casa foi o Marcílio Dias que fez 2 a 1 no Esportivo. Na tabela, o Cascavel tem 14, seguido pelo Joinvile (12), Caxias (8) e Marcílio Dias (8).

MAIS 12 JOGOS

A rodada vai ter mais 12 jogos domingo. Os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas.

Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase, num total de 32 times. Depois começa a fase de mata-mata até se conhecer o campeão.

CONFIRA OS JOGOS DA 5.ª RODADA:

SÁBADO

Castanhal-PA 3 x 1 Atlético-AC

Atlético-CE 2 x 3 Campinense-PB

Brasiliense-DF 1 x 2 Aparecidense-GO

Santo André 1 x 0 Cianorte-PR

Bangu-RJ 2 x 1 Portuguesa

Joinville-SC 2 x 0 Caxias-RS

Marcílio Dias-SC 2 x 1 Esportivo-RS

Palmas-TO 0 x 0 Paragominas-PA

Imperatriz-MA 1 x 0 Guarany de Sobral-CE

4 de Julho-PI 2 x 0 Moto Club-MA

Sousa-PB 7 x 0 Caucaia-CE

Murici-AL 2 x 3 Atlético Alagoinhas-BA

Goianésia-GO 1 x 0 Nova Mutum-MT

União-MT 2 x 1 Jaraguá-GO

Caldense-MG 6 x 2 Águia Negra-MS

São Bento 1 x 1 Madureira-RJ

FC Cascavel-PR 1 x 0 Juventus-SC

Porto Velho-RO 1 x 1 Gama-DF

Ferroviária 1 x 0 Patrocinense-MG

GAS-RR 3 x 2 Fast Clube-AM

DOMINGO

15h

Rio Branco-ES x Boa Esporte-MG

Aimoré-RS x Rio Branco-PR

15h30

Juventude-MA x Tocantinópolis-TO

16h

Penarol-AM x Ypiranga-AP

Treze-PB x América-RN

ABC-RN x Central-PE

Retrô-PE x ASA-AL

Bahia de Feira-BA x Itabaiana-SE

Sergipe-SE x Juazeirense-BA

Uberlândia-MG x Rio Branco-VN

Boavista-RJ x Inter de Limeira

17h

Galvez-AC x São Raimundo-RR