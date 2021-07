Série D: Gama-DF aposta em estreia de técnico e chegada de volante frente ao rival Brasiliense

Brasilia, DF, 1 (AFI) – Depois de perder duas partidas seguidas pelo grupo A5 da série do D do brasileiro, o Gama do Distrito Federal acabou fazendo a troca de treinador. Saiu Adailton Martins para a entrada de Marcelo Caranhato que fará sua estreia no próximo sábado frente ao Brasiliense, no clássico candango de número 68.

MUDANÇAS NO ELENCO

Outra novidade no elenco gamense foi a chegada do volante Paulinho ele que passou pelo Pelotas/RS. Em contrapartida quem deixou o clube foi o volante Kasado. Os trabalhos continuam intensos para a batalha frente ao Brasiliense do ex-técnico gamense, Vilson Taddei. O atual comandante do jacaré brasiliense foi bicampeão candango à frente do Gama e é o atual campeão do Distrito Federal exatamente pelo Brasiliense. Nos seus três confrontos á frente do Brasiliense diante do Gama, foram três vitórias consecutivas.

SEQUÊNCIA NA COMPETIÇÃO

O novo treinador gamense Marcelo Caranhato monta sua equipe para buscar a reabilitação na tabela do grupo A5 da série D. Com 4 pontos ganhos o Gama ocupa a sexta colocação do seu grupo. Para este confronto o novo treinador gamense não conta o meio campista Elias que está entregue ao departamento médico.

O trabalho final será realizado na manhã desta sexta-feira onde o treinador gamense vai confirmar o time para enfrentar o Brasiliense no sábado, a partir das 15 horas no estádio Serejão, em Taguatinga, partida válida pela quinta rodada do grupo A5 da série D.