Série D: Gama-DF apresenta lateral ex-Rio Claro-SP e se prepara para enfrentar o Porto Velho-RO

Gama, DF, 07 (AFI) – Depois da estreia do técnico Marcelo Caranhato no empate sem gols com o arquirrival Brasiliense, o Gama-DF se prepara para enfrentar no sábado, às 16h30, o Porto Velho, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

Com cinco pontos e ocupando a sexta posição do Grupo A5, o Gama busca um resultado positivo. Enquanto isso a diretoria gamense apresentou o lateral-direito Toninho, de 29 anos, que veio do Rio Claro-SP. Ele será mais uma opção ao treinador gamense disputando posição com o polivalente Gabriel.

DESFALQUES

Enquanto isso, para o confronto frente ao time rondoniense, além do desfalque do meio campista Elias, a outra baixa por suspensão é o volante Carrilho. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Wallace é o mais cotado para ser mantido como primeiro volante.

O técnico gamense continua na preparação do alviverde candango para a batalha fora de casa em Rondônia em busca do reencontro com as vitórias. A única conquista de três pontos gamense foi na estreia frente ao Jaraguá por 3 a 1, fora de casa.

A delegação gamense deve seguir para o norte brasileiro na noite desta quinta-feira. Na tarde da sexta-feira um trabalho com bola deve acontecer provavelmente no local da partida do sábado frente ao Porto Velho.