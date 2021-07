Série D: Gama-DF tem reforços para enfrentar o líder Goianésia-GO

Brasília, DF, 22 (AFI) – O Gama do Distrito Federal se prepara para o confronto do próximo sábado, a partir das 15 horas no estádio Valdeir Oliveira, em Goianésia-GO. A partida é válida pela oitava rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro.

O alviverde candango ficou no empate em 0 a 0 frente ao próprio Goianésia em partida realizada no estádio Nacional Mané Garrincha, no sábado passado. Para esta batalha em busca de se aproximar do G4, o time do técnico Marcelo Caranhato tem o desfalque do lateral direito Toninho, ele que foi expulso frente ao Goianésia. O atacante Germano que saiu na primeira etapa do jogo frente ao time goiano, é dúvida para este confronto.

REFORÇOS

As novidades do alviverde candango estão nas chegadas do volante Íkaro e dos atacantes Jéferson e Mailson. Quem deixou o Gama foi o goleiro Léo Unamuzaga. O técnico Marcelo Caranhato então define sua equipe no trabalho da manhã da sexta-feira, momentos antes da viagem para Goianéisa-GO.

O provável Gama que começará os trabalhos pode ser formado por: Vitor Hugo; Gabriel, Wendel, Wallace e Gabiga; Paulinho, Carrilho, Vitinho e Felipe Menezes; Germano (Mailson) e Hugo Almeida.

CAMPANHA NA COMPETIÇÃO

O Gama ocupa a sexta posição do Grupo A5, com 7 pontos ganhos. O time candango está há 4 pontos do quarto colocado do grupo, o arquirrival Brasiliense que tem 11 pontos ganhos.

Goianésia x Gama neste sábado a partir das 15 horas em Goianésia/GO terá arbitragem gaúcha de Rafael Klein. Seus assistentes serão Márcio Maciel e Adriana de Jesus Mendes. O quarto árbitro será Anderson Gonçalves, todos do estado de Goiás.

