Série D: GAS, contrata três jogadores e volante Juninho solicita saída do clube

Boavista, RR, 08 (AFI) – Estes últimos dias para o time do GAS, está sendo bem movimentado. Já que o volante Juninho pediu liberação, alegando problemas pessoais. Em contrapartida, o clube também anunciou três reforços, os atacantes Breno, Jesiel e o volante Kaique.

O volante Juninho disputou apenas quatro partidas pelo GAS, e fez o pedido de libração a direção do clube, que prontamente foi atendido.

OS REFORÇOS

Jesiel e Breno estavam atuando no Tuna Luso, clube vice-campeão paraense. O clube de Roraima já havia contratado outros dois jogadores da equipe paraense, Léo Rosa e Alexandre Pinho.

Os recém contratados esperam regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para ficarem a disposição do treinador para a disputa na Série D.

CAMPANHA NA COMPETIÇÃO

O GAS, tem apenas dois pontos conquistados em quinze disputados, ficando apenas um ponto na frente do lanterna do Grupo A1 e na próxima rodada o clube irá receber o Fast clube, a partida será realizada neste sábado (10), as 18h.

