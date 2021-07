SÉRIE D: Há seis jogos sem perder, Ferroviária quer manter vantagem na liderança

Campinas, SP, 23 (AFI) – Depois de 22 jogos abrirem o segundo turno do Campeonato Brasileiro Série D no sábado, outros dez completam a oitava rodada neste domingo. A Ferroviária, que terminou a primeira metade com a melhor terceira campanha geral, é o único paulista a entrar em campo. Reencontra o Boa Esporte-MG, às 15h, desta vez na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Ferroviária e Boa Esporte se enfrentaram na última rodada e empataram sem gols. Com isso, o time paulista ficou com 16 pontos na liderança do Grupo A6. Apesar de ter encerrado sequência de cinco vitórias seguidas, está há seis sem perder. Os mineiros, há cinco jogos sem perder, estão com 12 pontos e querem seguir no G4.

OUTROS DESTAQUES

O primeiro turno terminou com sete invictos e apenas um deles joga neste domingo. No Grupo A1, o São Raimundo-RR, com 15 pontos, visita o Penarol-AM, que tem dez, para seguir na disputa pela liderança. No Grupo A4, Retrô-PE e Itabaiana-SE fazem confronto direto pela segunda colocação, assim como União-MT e Aparecidense-GO, que duelam no Grupo A5.

PANORAMA E REGULAMENTO

Criada em 2009, a Série D tem 12 campeões, mas nenhum clube conquistou a taça duas vezes. Nesta edição, o único que pode alcançar o feito é o Guarany-CE, campeão em 2010. Com os títulos do Botafogo-SP, em 2015, e do Mirassol, em 2020, o estado de São Paulo possui dois títulos e lidera o ranking ao lado de Ceará e Minas Gerais.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.

CONFIRA OS JOGOS DA 8.ª RODADA:

DOMINGO

15h

Rio Branco-ES x Patrocinense-MG

Ferroviária x Boa Esporte-MG

Aimoré-RS x Juventus-SC

16h

Penarol-AM x São Raimundo-RR

Treze-PB x Caucaia-CE

Bahia de Feira-BA x ASA-AL

Sergipe-SE x Atlético Alagoinhas-BA

Retrô-PE x Itabaiana-SE

União-MT x Aparecidense-GO

17h

Galvez-AC x Ypiranga-AP