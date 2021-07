Série D: Imperatriz dispensa mais três atletas no meio da competição

Imperatriz, MA, 29 (AFI) – Ainda no processo de reformulação do elenco no meio da Série D do Campeonato brasileiro, o Imperatriz informou na quarta-feira, a saída de mais três atletas. São eles: o goleiro Betiol, o zagueiro Marcos Arthur e o meia-atacante Adauto.

Segundo o clube, Betiol e Marcos Arthur encerraram o vínculo de maneira amigável, enquanto que Adauto alegou ter problemas pessoais.

OS JOGADORES

Marcos Arthur pode ser a ausência mais sentida, o jogador era titular absoluto na defesa. Adauto jogou apenas quatro jogos e havia chego como um principais reforços para a temporada. Já Betiol, era a terceira opção no gol do Cavalo de Aço.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Cavalo de Aço volta a campo neste sábado, contra o Guarany-CE, às 15h, fora de casa.