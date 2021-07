Série D: Imperatriz-MA acerta empréstimo de cria da base do Paysandu-PA

São Luís, MA, 27 (AFI) – Visando a sequência do Campeonato Brasileiro Série D, o Imperatriz-MA está de olho no mercado para reforçar seu elenco. Nesta semana, chegou a um acordo com o Paysandu, integrante da Série C, para contar com o volante Yure, de 22 anos. O contrato de empréstimo vai até novembro.

Yure é formado nas categorias de base do Paysandu e, embora esteja no profissional desde 2019, não teve muitas chances e só atual no Campeonato Paraense. Seu contrato com o Papão vai até o fim deste ano.

Com três vitórias, quatro empates e uma derrota, o Imperatriz está dentro do G4 do Grupo A2, em terceiro lugar com 13 pontos.

A equipe maranhense se prepara para a nona rodada. Enfrenta o segundo colocado Guarany de Sobral-CE, fora de casa, no próximo sábado, às 15h.