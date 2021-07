SÉRIE D: Inter de Limeira vence a primeira e ABC assume a liderança

Campinas, SP, 11 (AFI) – A Internacional de Limeira, enfim, conquistou a sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo à tarde foi até Saquarema (RJ) e venceu, por 1 a 0, o Boavista.

Outros 11 jogos fecharam, neste domingo, a sexta rodada. O ABC assumiu a liderança do Grupo A3, enquanto o Itabaiana-SE se manteve isolado na ponta do Grupo A4.

GRUPO A7 – CHANCES

Além de manter suas chances de passar à segunda fase, o time paulista ainda ajudou Santo André e Portuguesa, que brigam dentro do G4 – zona de classificação – do Grupo A7.

O gol da vitória foi marcado por Gabriel aos 17 minutos do primeiro tempo. Agora a Inter soma seis pontos, em quinto lugar, atrás dos times do G4. Santo André e Madureira têm 10 pontos, portuguesa e Boavista somam nove pontos cada.

GRUPO A1 – NO PONTO

Em Itacoatiara, no Amazonas, o Penarol empatou por 1 a 1 com o Ypiranga-AP, chegando aos 10 pontos e dentro do G4. O Ypiranga é quinto colocado com oito pontos e segue sonhando com a classificação. O Galvez perdeu em casa para o São Raimundo-RR por 1 a 1, ficando com nove pontos em quarto lugar. O São Raimundo tem 12, em segundo, atrás do líder Castanhal com 14 pontos.

GRUPO A2 – EMPATE

Somente um jogo foi disputado e terminou empatado entre Juventude-MA e Tocantinópolis-TO por 3 a 3. Ambos seguem na parte inferior da tabela com seis pontos cada.

O Palmas é lanterna com quatro pontos. No G4, continuam Guarany de Sobral com 12, 4 de Julho 11, Paragominas e Imperatriz com nove pontos cada.

GRUPO A3 – POTIGUARES

Os dois times do Rio Grande do Norte estiveram em ação. No Frasqueirão, o ABC venceu o Central por 2 a 0 e se isolou na liderança com 12 pontos. O América foi até Campina Grande (PB) e empatou com o Treze por 2 a 2.

O Mecão agora é quarto colocado com 8 pontos. Acima dele estão Campinense e Souza com 11 pontos cada. Na parte de baixo, o Atlético-CE tem sete em quinto e o Central é o lanterna com cinco.

Retrô comemora um dos gols no empate com o ASA

GRUPO A4 – EQUILÍBRIO

Três jogos equilibrados foram disputados. O Retrô empatou por 3 a 3 com o ASA, enquanto dois times ganharam por 1 a 0 e fora de casa. O Itabaiana venceu o Bahia de Feira, enquanto o Juazeirense bateu o Sergipe.

O Itabaiana lidera sozinho com 14 pontos, seguido pelo Juazeirense com 12, Sergipe 10 e Retrô nove pontos. O ASA tem cinco em sexto lugar, enquanto o Bahia é sétimo com quatro pontos. Estão praticamente fora da briga por vaga.

GRUPO A5 – SURPRESAS

Os quatro jogos foram disputados sábado. As decepções são os times de Brasília que estão fora do G4. O Brasiliense, com oito pontos, está em quinto, na frente do Gama, com seis, em sexto.

O Goianésia lidera com 12, seguido por Aparecidense e União-MT, com 11 e Nova Mutum-MT, com nove pontos.

GRUPO A6 – BOA BRIGA

Dois jogos foram disputados. O Boa Esporte venceu fora o Rio Branco-ES, na capital Vitória, por 2 a 1. Em casa, o Uberlândia fez 2 a 1 em cima do Rio branco de Venda Nova (ES).

Os dois times mineiros, Boa Esporte e Uberlândia, têm 11 pontos, atrás no G4 de Caldense com 13 e Ferroviária com 15 pontos.

GRUPO A8 – VIVO

O Aimoré se manteve vivo na briga por uma vaga ao vencer por 1 a 0 o Rio Branco-PR. O time gaúcho, agora, tem sete pontos em quinto lugar, atrás dos times do G4: Marcílio Dias e Caxias, com oito, Joinville com 12 e FC cascavel com 14 pontos.

COMO FUNCIONA

Os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase, num total de 32 times.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 6.ª RODADA:

GRUPO A1

Castanhal-PA 3 x 1 Atlético-AC

GAS-RR 3 x 2 Fast Clube-AM

Penarol-AM 1 x 1 Ypiranga-AP

Galvez-AC 0 x 1 São Raimundo-RR

GRUPO A2

Palmas-TO 0 x 0 Paragominas-PA

Imperatriz-MA 1 x 0 Guarany de Sobral-CE

4 de Julho-PI 2 x 0 Moto Club-MA

Juventude-MA 3 x 3 Tocantinópolis-TO

GRUPO A3

Atlético-CE 2 x 3 Campinense-PB

Sousa-PB 7 x 0 Caucaia-CE

Treze-PB 2 x 2 América-RN

ABC-RN 2 x 0 Central-PE

GRUPO A4

Murici-AL 2 x 3 Atlético Alagoinhas-BA

Retrô-PE 3 x 3 ASA-AL

Bahia de Feira-BA 0 x 1 Itabaiana-SE

Sergipe-SE 0 x 1 Juazeirense-BA

GRUPO A5

Brasiliense-DF 1 x 2 Aparecidense-GO

Goianésia-GO 1 x 0 Nova Mutum-MT

União-MT 2 x 1 Jaraguá-GO

Porto Velho-RO 1 x 1 Gama-DF

GRUPO A6

Caldense-MG 6 x 2 Águia Negra-MS

Ferroviária 1 x 0 Patrocinense-MG

Rio Branco-ES 1 x 2 Boa Esporte-MG

Uberlândia-MG 2 x 1 Rio Branco-VN

GRUPO A7

Santo André 1 x 0 Cianorte-PR

Bangu-RJ 2 x 1 Portuguesa

São Bento 1 x 1 Madureira-RJ

Boavista-RJ 0 x 1 Inter de Limeira

GRUPO A8

FC Cascavel-PR 1 x 0 Juventus-SC

Joinville-SC 2 x 0 Caxias-RS

Marcílio Dias-SC 2 x 1 Esportivo-RS

Aimoré-RS 1 x 0 Rio Branco-PR