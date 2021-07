Série D: Irmão de craque da seleção é anunciado pelo Uberlândia

Uberlândia, MG, 23 (AFI) – Irmão de Lucas Paquetá, meia do Lyon-FRA e da Seleção Brasileira, Matheus Paquetá foi anunciado pelo Uberlândia para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. O clube mineiro confirmou o jogador por meio das redes sociais do clube. Ele já está regularizado no BID e pode estrear pelo clube neste sábado.

Matheus, de 26 anos, disputou o Campeonato Mineiro pela Tombense-MG e também tem passagens por CRB e Monza-ITA.

Irmãos Paquetá durante jogo de fim de ano no Maracanã. Foto: Arquivo Pessoal

SEQUÊNCIA DA SÉRIE D

O Uberlândia volta a campo neste sábado contra o Águia Negra-MS em partida válida pela oitava rodada, a primeira do returno.

O clube mineiro atualmente ocupa a quarta colocação do Grupo A6 com 12 pontos, apenas quatro atrás da líder Ferroviária.

FLAMENGO: Renato Gaúcho destaca como tem sido seu papel no inicio de trabalho