Série D: Jogador do Cianorte-PR é liberado após cirurgia por choque de cabeça

Cianorte, PR, 07 (AFI) – O meio-campo do Cianorte, Éverton Morelli, que passou por uma cirurgia de drenagem devido a uma hemorragia sofrida no sábado, durante a partida contra o Boavista-RJ, pela Série D, foi liberado pela médica Dra. Eunice Martinez e recebeu alta na tarde desta quarta-feira (07).

O CHOQUE

O choque aconteceu durante disputa com o zagueiro Pedro, do Boavista, que também caiu, mas não se feriu gravemente.

Ele foi levado para Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Saquarema. De lá seguiu para Rio Bonito-RJ, onde foi socorrido no Hospital Darcy Vargas. E, por fim, foi levado a São Gonçalo-RJ, para ser operado pela Neurocirugiã Dra. Bárbara Pilon, no Hospital Estadual Alberto Torres.

A intervenção médica foi necessária após o jogador ter risco hemorragia subdural, que poderia ter graves consequências, inclusive levar o jogador à morte. O atleta chegou a desmaiar em campo, mas durante o caminho até o hospital já estava melhor, apenas reclamando de algumas dores.

CAMPANHA DO CIANORTE

Atualmente o clube ocupa o quarto lugar do Grupo A7 com cinco pontos, sendo conquistados em cinco partidas. O clube ainda busca a primeira vitória na Série D e terá nova chance contra o Santo André no sábado (10), no Distrital de Inamar, às 15h, em Diadema (SP).