Série D: Jogador do Cianorte-PR passa por cirurgia após choque de cabeça

Cianorte, PR, 05 (AFI) – O volante Morelli passou por uma drenagem devido uma hemorragia após choque de cabeça, durante confronto contra o Boavista-RJ. O jogador precisou ser levado de ambulância para o hospital. Segundo o clube, o volante ficará em observação por alguns dias e deverá receber alta nos próximos dias.

TRABALHO MÉDICO

A intervenção médica foi necessária após o jogador ter risco hemorragia subdural, que poderia ter graves consequências, inclusive levar o jogador à morte. O atleta chegou a desmaiar em campo, mas durante o caminho até o hospital já estava melhor, apenas reclamando de algumas dores.

O choque aconteceu durante disputa com o zagueiro Pedro, do Boavista, que também caiu, mas não se feriu gravemente como o Morelli.

NOTA DO CIANORTE:

“Comunicamos que o atleta Éverton Morelli, meio-campo do Cianorte Futebol Clube, está bem após passar por procedimento de drenagem por conta de uma Hemorragia Subdural, no sábado, dia 03 de julho, após a partida contra o Boavista.

O jogador, que teve um desmaio num choque entre cabeças com um dos atletas do time adversário, foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento local para os procedimentos cabíveis.

Na ambulância, Morelli já consciente, mandou mensagem em vídeo de seu próprio celular, dizendo “estar tudo bem com somente uma dor forte na cabeça”.

Retornando à delegação com os demais companheiros, continuou sentindo dores. Foi levado imediatamente ao Hospital Darcy Vargas em Rio Bonito-RJ e, em seguida, encaminhado às pressas para ser operado pela equipe da Neurologista Dra. Bárbara Pilon, em São Gonçalo-RJ.

O atleta segue agora sendo observado pela médica especialista Dra. Eunice Martinez no Hospital Estadual Alberto Torres e deve receber alta nos próximos dias.

Em tempo, a direção do Cianorte Futebol Clube e a família Morelli agradecem imensamente a todos os médicos e enfermeiros pelo tratamento e eficiência nos cuidados com nosso atleta”.

CAMPANHA DO CIANORTE

Atualmente o clube ocupa o quarto lugar do Grupo A7 com cinco pontos, sendo conquistados em cinco partidas. O clube ainda busca a primeira vitória na Série D e terá nova chance contra o Santo André no sábado (10), no Distrital de Inamar, às 15h, em Diadema (SP).