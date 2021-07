Série D: Jovem atacante ex-Náutico reforça Boa Esporte

Varginha, MG, 6 (AFI) – A equipe do Boa Esporte-MG deixou escapar uma vitória importante na 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, após estar vencendo o seu rival Uberlândia por 2×0, em jogo pelo Grupo A06 da competição que terminou com empate em 2×2 e acabou perdendo a vice-liderança caindo para terceira posição.

Visando uma classificação para a próxima fase o Boa Esporte contratou o jovem meia atacante Cadu, promessa de apenas 18 anos que iria disputar a terceira divisão do futebol Goiano pelo Clube Guanabara City acabou desembarcando na cidade de Varginha, em Minas Gerais na última semana e já iniciou os treinamentos para aprimorar a parte física em busca de uma oportunidade na equipe.

CONHEÇA

Com apenas 18 anos, Cadu, natural de Recife-PE iniciou sua carreira no futsal com 10 anos de idade jogando pelo Santa Cruz-PE em 2011, no ano seguinte atuou pelo Sport Recife, até chegar ao Santos Meninos da Vila em 2014 e retornando aos seu estado em 2015 novamente no Sport, nos clubes de Recife foi vice-campeão e conquistou títulos na modalidade.

Já no futebol de campo o jogador iniciou a carreira em 2015 jogando pelo CT Tubarão onde foi vice-campeão da Copa Danone e vice-artilheiro da competição, no ano seguinte voltou a Recife onde jogou pelas categorias de base do Náutico em 2016 conquistando o título da Copa Aliança, terceiro colocado do campeonato estadual e terceiro da Copa do Brasil, jogou também pelo Santa Cruz-PE, Cuiabá-MT, CSA-AL até chegar ao Clube Guanabara City-GO.

O Boa Esporte volta a campo no próximo domingo (11), vai até a cidade de Cariacica, no Espirito Santo para enfrentar o Rio Branco em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.