Série D: Kallyl vê Goianésia-GO no caminho certo e destaca ‘trabalho em equipe’

Goiânia, GO, 29 (AFI) – O Goianésia segue com tudo na Série D do Campeonato Brasileiro. Invicto, o Azulão do Vale tem 16 pontos e lidera o Grupo 5. O volante Kallyl, que está emprestado pelo Vila Nova, destacou o conjunto da equipe para o ótimo momento vivido dentro da competição nacional.

TRABALHO EM EQUIPE

“O trabalho em equipe tem sido fundamental para a gente. Estamos todos com o mesmo pensamento, que é não perder os jogos e estar entre os melhores do campeonato para ter uma certa vantagem na segunda fase, de jogar em casa e pegar times que tenham se classificado com campanhas inferiores. Estamos numa boa crescente, fazendo bons jogos em casa e fora de casa”, afirma.

Para Kallyl, a boa fase do Goianésia acaba despertando a atenção dos demais times da chave. O volante frisa que a equipe é a mais visada e que os adversários vão entrar “dando algo a mais” dentro de campo.

MOTIVADO!

“As outras equipes vão olhar para a gente como a equipe a ser batida por sermos líderes. Todo mundo quer ganhar do líder, né. Os adversários entram querendo buscar um bom resultado, com um bom jogo. A gente precisa procurar se motivar cada vez mais, mantendo-se no melhor lugar, que é ganhar os jogos em casa e fora para conquistar a classificação o quanto antes”, diz Kallyl, que finaliza:

“No primeiro turno, a gente acaba estudando um poucos os adversários através de vídeos, mas só temos uma noção de fato quando as enfrentamos. Para confirmarmos a classificação o quanto antes, temos que manter o nosso pensamento: nos dois jogos contra cada adversário, no mínimo, precisamos somar quatro pontos. Acho que estamos conseguindo fazer isso, tanto que só ganhamos ou empatamos até aqui”, completa o volante.

PRÓXIMO JOGO

Para buscar manter a invencibilidade na Série D, o Goianésia volta a campo no domingo, 1º de agosto, às 16h, contra o Nova Mutum-MT, fora de casa, no Estádio Municipal Valdir Doilho Wons.