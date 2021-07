Série D: Lanterna do Grupo A6 acerta com novo treinador

Patrocínio, MG, 2 (AFI) – Na manhã desta sexta-feira (2), o Patrocinense anunciou o novo nome do treinador que irá comandar a equipe nesta Série D. Gian Rodrigues chega para assumir o comando técnico no lugar de Cristian de Souza, demitido na quinta-feira (1).

Com passagens pelo futebol mineiro, Gian Rodrigues, de 49 anos, retorna a Patrocínio dez anos depois de comandar o outro time da cidade.

CONHEÇA

Gian Rodrigues começou a carreira como treinador em 2002 no Guaratinguetá. Acumulou passagens ainda por Osasco, Taubaté, União Mogi, Radium, Santo André, Patrocinense, Mamoré, Cuiabá, Francana, Caldense e Social.

TÁ COMPLICADO

O Patrocinense não vive uma boa fase na Série D. Na lanterna do Grupo A6 com apenas dois pontos e nenhuma vitória, o novo treinador chega com a missão de reverter o quadro negativo. O time volta a campo na próxima segunda-feira contra a Caldense, às 16h, no Estádio Pedro Alves do Nascimento.