Série D: Lanterna do Grupo A6 demite o treinador e já procura substituto

Patrocínio, MG, 1 (AFI) – No início da tarde desta quinta-feira, o Patrocinense demitiu seu treinador, Cristian de Souza. A diretoria não aceitou a goleada sofrida pela equipe na quarta-feira, por 4 a 1, diante do Águia Negra, na Série D.

O presidente do CAP, Marcos Antônio Silva, o Marcão, confirmou a informação à Rádio Difusora 95 de Patrocínio nesta quinta-feira.

SEM VITÓRIAS

Anunciado no dia 12 de maio, Cristian de Souza teve pouco tempo de trabalho até a estreia na Série D do Brasileiro. Na quarta divisão nacional, comandou o time em quatro partidas, com dois empates e duas derrotas. Ele deixa o Patrocinense na lanterna do Grupo A6.

QUEM VEM?

A equipe mineira espera anunciar o novo treinador em breve.

PRÓXIMA PARTIDA

O time de volta a campo na próxima segunda-feira contra a Caldense, às 16h, no Estádio Pedro Alves do Nascimento.