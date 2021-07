Série D: Lateral não renova contrato e se despede do Rio Branco-ES

Vitória, BA, 28 (AFI) – O Rio Branco tem mais uma baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Depois de Paulino e Matheus Bidick, agora foi a vez do lateral-esquerdo Arthur Vignoli deixar o clube. O jogador não renovou contrato e postou uma despedida em suas redes sociais.

“Hoje se encerra mais um ciclo na minha vida. Sou grato a todos que participaram e estiveram nessa minha passagem pelo Rio Branco-ES e agora é buscar novos desafios e novos ares.

Foram meses de muitos aprendizados, derrotas, vitórias e momentos inesquecíveis que poucos viveram. Gratidão é palavra que me define agora. E, como sempre digo: quem viveu, viveu”, se despediu.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Com a vitória por 2 a 1 diante do Patrocinense-MG, o Rio Branco chegou a oito pontos na sexta colocação do Grupo A6. O Boa Esporte-MG fecha o G4 com quatro pontos a mais. E no sábado, às 17h, o Rio Branco enfrenta justamente o time mineiro.