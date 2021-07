Série D: Moto Club anuncia retorno de atacante que estava no futebol goiano

São Luís do Maranhão, MA, 27 (AFI) – Após treinar no Sampaio, mas não concluir as negociações, o atacante Henrique, de 27 anos, acertou seu retorno ao Moto Club.

Ele se apresenta ao time na tarde desta terça-feira, no treinamento no Estádio Nhozinho Santos.

OUTRA PASSAGEM

Sua primeira passagem no Moto Club foi na Série D de 2020 e depois se transferiu para o CRAC-GO. Ele começou a temporada pelo time goiano e espera ganhar condição de jogo para poder ficar à disposição para a partida contra o 4 de Julho, sábado.

