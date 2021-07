Série D: Palmas tenta embalar e quer vitória diante do Paragominas

Palmas, TO, 9 (AFI) – Depois da brilhante vitória por 4 x 1 em cima do Tocantinópolis fora de casa, no último final de semana, o Palmas quer entrar de vez na briga por uma das quatro vagas à próxima fase do Brasileiro Série D Grupo 2.

Neste sábado (10), às 16 horas, no Estádio Nilton Santos, na capital tocantinense, o Palmas recebe o vice-líder Paragominas, em busca da segunda vitória consecutiva no certame. A partida abre a sexta rodada do Grupo 2 da Série D. O tricolor palmense ainda ocupa a oitava colocação do Grupo 2 com três pontos, em cinco jogos, enquanto o time paraense é o segundo com oito pontos, também com cinco jogos.

PALMAS

A semana do Palmas começou mais leve após a goleada no rival tocantinense, o TEC, que vinha de vitória justamente em cima do líder Guarany de Sobral por 4 x 2, em seus domínios. Com isso, tanto comissão técnica como jogadores se sentiram mais aliviados para o trabalho e, agora querem buscar outra vitória e poder sonhar com algo maior na sequência da Série D.

Antes desta vitória, o Palmas vinha de 18 derrotas seguidas somando o Brasileiro Série de 2020 (14) e 2021 (4). Foi um verdadeiro alívio.

Para este importante compromisso, o técnico do Palmas, Paulo César Caroço, ainda tem uma dúvida para escalar o time titular, já que o lateral-direito João Grillo, com uma lesão muscular dificilmente reunirá condições de recuperação para estar em campo amanhã. Em razão disso, Caroço deve colocar em seu lugar Igor Pupinski.

QUEM DEVE ENTRAR?



Nas demais posições o técnico deve manter o mesmo time que começou e venceu o Tocantinópolis: Matheus Silva; João Grilo (Igor Pupinski), Pierre Gabriel Ventura e Matheus Destro, Marquinhos, Nona, Ryan e Tchô; Rafael Gladiador e Elenilson.

ARBITRAGEM

O árbitro do jogo Palmas x Paragominas será José Ferreira de Sousa Neto (PB). Seus assistentes serão os tocantinenses Samuel Smith e Woshington Monteiro. Quarto árbitro será Eduardo Fernandes. E o analista de campo Adriano de Carvalho.

José Ferreira de Sousa Neto tem 36 anos, mora em João Pessoa (PB). É funcionário público. Este ano trabalhou como quarto árbitro nas partidas Série D e Brasileiro Feminino A-2.