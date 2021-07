Série D: Para colar no G4, Gama-DF se prepara para enfrentar o Porto Velho-RO

Brasília, DF, 29, (AFI) – O Gama, que está no Grupo A5 da Série D do Brasileiro, tem um compromisso em Brasília no próximo sábado. Vai enfrentar o Porto Velho-RO em partida válida pela nona rodada. Com sete pontos ganhos e ocupando a sétima rodada do seu grupo, só uma vitória o deixará próximo do G4, pois está há cinco pontos do 4º colocado, o União-MT que tem 12 pontos ganhos.

Para este confronto diante de um adversário direto em busca de classificação, o técnico Marcelo Caranhato conta com o retorno do lateral-direito Toninho, que cumpriu suspensão automática na derrota por 2 a 1 para o líder Goianésia. Quem continua entregue ao departamento médico é o meio campista Elias. A expectativa é sobre as voltas ou não de Germano e Vitor Xavier, ambos que dependem da liberação do departamento médico.

Nos trabalhos desta sexta-feira o técnico gamense Marcelo Caranhato vai então definir o time para a batalha frente ao Porto Velho, a partir das 15 horas do sábado, no estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

TIME PROVÁVEL

O time para começar os trabalhos pode formar com: Victor Hugo; Toninho (Gabriel), Wallace, Wendel e Gabiga; Paulinho, Rafael Carrilho, Íkaro e Felipe Menezes; Jéferson e Mailson.

PRÓXIMO JOGO

O Gama tem na sequência desta Série D o confronto do sábado frente ao Porto Velho, e no outro final de semana o clássico diante do arquirrival Brasiliense, ambos no estádio Nacional Mané Garrincha. Depois irá ao Mato Grosso para enfrentar o Nova Mutum.