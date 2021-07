Série D: Patrocinense-MG libera quatro jogadores e acerta saída de executivo

Patrocínio, MG, 28 (AFI) – Na lanterna do Grupo A6 da Série D o Patrocinense anunciou nesta quarta-feira a saída do executivo de futebol Ricardo Guedes e de mais quatro jogadores o goleiro Filipe Dias, o zagueiro Rômulo, o meia Christopher e o atacante Dimba. O gerente de futebol do clube Estefano Caetano confirmou as informações.

Único atleta que jogava com certa frequência era o atacante Dimba que mesmo assim saiu sem marcar nenhum gol com a camisa do CAP.

O clube fez uma parceria com um grupo de investidores no início deste ano. Foi assim que o ex-executivo chegou ao clube com objetivo de montar um bom elenco, o que não aconteceu. Ainda não se sabe quem assumirá o cargo e se haverá chegada de reforços para o elenco.

PRÓXIMO JOGO

O CAP irá receber a líder Ferroviária no próximo domingo. O clube mineiro tem que vencer para se afastar da lanterna e sonhar com a classificação