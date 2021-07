Série D: Penarol-AM fecha com zagueiro campeão do Paulista A3 pelo Linense

Manaus, AM, 01 (AFI) – Mesmo com a Série D do Campeonato Brasileiro em andamento, o Penarol-AM segue atento ao mercado para reforços pontuais. Nesta semana, o clube confirmou a contratação do zagueiro Alex Flávio, de 28 anos, que conquistou o Campeonato Paulista Série A3 com o Linense.

Revelado pelo Cruzeiro, o defensor já passou por vários clubes paulistas como Mirassol-SP, Barretos-SP, São Caetano, Penapolense e Portuguesa, além do Energetik-BGU Minsk, da Bielorrússia. Nesta temporada, pelo Linense, atuou em nove oportunidades.

A próxima partida do Penarol será no domingo, às 18h, diante do Atlético-AC, fora de casa, pela quinta rodada do Grupo A1. Em quatro jogos até agora, o time amazonense ganhou duas e perdeu duas. Com três pontos, está dentro do G4, em quarto lugar.