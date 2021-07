SÉRIE D: Portuguesa e Santo André começam returno brigando pela liderança

Campinas, SP, 23 (AFI) – O segundo turno do Campeonato Brasileiro Série D será começará neste final de semana com a realização da oitava rodada. Serão 22 jogos no sábado e outros dez no domingo, com os mesmos confrontos da última rodada, mas com mandos de campo invertidos. Entres os paulistas, quatro entram em campo no primeiro dia, todos às 15h pelo Grupo A7. Portuguesa e Santo André brigam na parte de cima, enquanto Inter de Limeira e São Bento querem se aproximar do G4.

BRIGA PELA PONTA E G4

Com 12 pontos, a Portuguesa ocupa a vice-liderança, atrás apenas do Madureira-RJ, que tem 13 pontos. Na briga pela ponta, o time paulista visita o Boavista-RJ, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ). Na última rodada, a Portuguesa venceu por 3 a 0, deixando o adversário com nove pontos na quarta posição.

O Santo André também está na parte de cima com dez pontos em terceiro lugar. Depois de perder por 1 a 0 para o líder invicto Madureira-RJ, reencontra os rivais no Estádio Jardim Inamar, em Diadema (SP).

NA PARTE DE BAIXO…

A Inter de Limeira também vem de derrota para o Bangu-RJ, por 1 a 0, e soma seis pontos na sétima e penúltima colocação. Reencontra o time carioca, quinto colocado com oito pontos, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Lanterna (8º) do Grupo A7, o Santo André tem cinco pontos após perder para o Cianorte-PR, também por 1 a 0, resultado que colocou os paranaense em sexto lugar com oito pontos. A partida será realizada no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).

OUTROS DESTAQUES

Donos das melhores campanhas com 17 pontos, Castanhal-PA e FC Cascavel-PR também entram em campo. O time paraense joga em casa diante do Fast-AM, pelo Grupo A1, enquanto os paranaenses joga contra o Rio Branco-PR, também em seus domínios, pelo Grupo A8. Outros invictos que jogam no sábado são São Raimundo-RR (Grupo A1), Juazeirense-BA (Grupo A4), Goianésia-GO (Grupo A5) e Joinville-SC (Grupo A8).

PANORAMA E REGULAMENTO

Criada em 2009, a Série D tem 12 campeões, mas nenhum clube conquistou a taça duas vezes. Nesta edição, o único que pode alcançar o feito é o Guarany-CE, campeão em 2010. Com os títulos do Botafogo-SP, em 2015, e do Mirassol, em 2020, o estado de São Paulo possui dois títulos e lidera o ranking ao lado de Ceará e Minas Gerais.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.

CONFIRA OS JOGOS DA 8.ª RODADA:

SÁBADO

15h

Castanhal-PA x Fast Clube-AM

Atlético-CE x Central-PE

Brasiliense-DF x Jaraguá-GO

Goianésia-GO x Gama-DF

São Bento x Cianorte-PR

Boavista-RJ x Portuguesa

Bangu-RJ x Inter de Limeira

Santo André x Madureira-RJ

Joinville-SC x Esportivo-RS

Marcílio Dias-SC x Caxias-RS

15h30

Juventude-MA x Guarany de Sobral-CE

Palmas-TO x Moto Club-MA

16h

4 de Julho-PI x Paragominas-PA

Imperatriz-MA x Tocantinópolis-TO

ABC-RN x Campinense-PB

Sousa-PB x América-RN

Murici-AL x Juazeirense-BA

Uberlândia-MG x Águia Negra-MS

Caldense-MG x Rio Branco-VN

FC Cascavel-PR x Rio Branco-PR

16h30

Porto Velho-RO x Nova Mutum-MT

18h

GAS-RR x Atlético-AC

DOMINGO

15h

Rio Branco-ES x Patrocinense-MG

Ferroviária x Boa Esporte-MG

Aimoré-RS x Juventus-SC

16h

Penarol-AM x São Raimundo-RR

Treze-PB x Caucaia-CE

Bahia de Feira-BA x ASA-AL

Sergipe-SE x Atlético Alagoinhas-BA

Retrô-PE x Itabaiana-SE

União-MT x Aparecidense-GO

17h

Galvez-AC x Ypiranga-AP