SÉRIE D: Portuguesa e São Bento se enfrentam em duelo de invictos

Campinas, SP, 02 (AFI) – Após 18 jogos movimentarem o sábado, outros 13 dão sequência, neste domingo, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Entre os paulistas, Portuguesa e São Bento se enfrentam com o objetivo de ter uma posição no G4.

DUELO DE INVICTOS

A Portuguesa vive melhor momento, pois ainda não perdeu, acumulando uma vitória e três empates no Grupo A7. Com seis pontos, quer continuar no G4 e recebe, às 19h, o São Bento no Canindé, em São Paulo. O time de Sorocaba ainda busca pela primeira vitória, mas também não foi derrotado, já que empatou todos os quatro jogos até agora.

MAIS DESTAQUES

Entre outros destaques, estão alguns confrontos estaduais. No próprio Grupo A7, jogam Madureira-RJ x Bangu-RJ. No Grupo A2, jogam Moto Club-MA x Imperatriz-MG. Já no Grupo A5, haverá dois deles, com Jaraguá-GO x Goianésia-GO e Nova Mutum-MT x União-MT.

No Grupo A6, se enfrentam Rio Branco VN-ES e Rio Branco-ES. Por fim, no Grpuo A8, Caxias-RS x Aimoré-RS e Juventus-SC x Marcílio Dias-SC movimentam o dia.

FORMATO E CURIOSIDADES

Criada em 2009, a Série D tem 12 campeões, mas nenhum clube conquistou a taça duas vezes. Nesta edição, o único que pode alcançar o feito é o Guarany-CE, campeão em 2010. Com os títulos do Botafogo-SP, em 2015, e do Mirassol, em 2020, o estado de São Paulo possui dois títulos e lidera o ranking ao lado de Ceará e Minas Gerais.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.