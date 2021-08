SÉRIE D: Portuguesa empata com Bangu e segue sozinho na liderança

Campinas, SP, 31 (AFI) – Os times paulistas se deram bem na abertura da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, neste sábado, que teve 19 jogos disputados. No Canindé, a Portuguesa empatou com o Bangu, por 1 a 1, e manteve a liderança do Grupo A7, que contou também vitórias em casa da Inter de Limeira e fora do São Bento.

COBERTURA COMPLETA

PERDEU CHANCE

A Portuguesa desperdiçou a chance de conseguir a sua terceira vitória consecutiva e agora tem com 16 pontos, três na frente de Santo André e Madureira, que perdeu em casa por 2 a 1 para o São Bento, ainda lanterna com oito pontos.

Em Limeira, a Internacional venceu por 1 a 0 o Boavista-RJ e entrou na briga por uma vaga no G4 – zona de classificação. Está em sexto lugar com 10 pontos, um a menos do que o Cianorte-PR, em quarto. O Bangu também tem 10 pontos em quinto lugar, por ter melhor saldo de gols do que a Inter: -2 a -3.

AINDA INVICTOS

Três invictos se deram bem. No Grupo A1, o São Raimundo-RR, em casa fez 3 a 1 no Galvez-AC em duelo direto pela vice-liderança que ficou mesmo com o vitorioso, agora com 19 pontos, um atrás do Castanhal-PA. O Galvez segue em terceiro com 15, contra 11 do Penãrol-AM.

Pelo Grupo A4, a líder Juazeirense-BA, com 19, empatou em casa e sem gols com o Sergipe, com 15 pontos. No Grupo A8, o líder FC Cascavel, com 21 pontos, segurou o empate fora por 1 a 1 com o Juventus-SC, quarto colocado com 12 pontos.

O REGULAMENTO

Os 64 times estão divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase num total de 32 times. Depois acontecem confrontos de mata-mata até a decisão do título.

CONFIRA OS JOGOS DA 9.ª RODADA:

SÁBADO

Guarany de Sobral-CE 1 x 1 Imperatriz-MA

América-RN 2 x 2 Treze-PB

Campinense-PB 3 x 0 Atlético-CE

Gama-DF 1 x 1 Porto Velho-RO

Madureira-RJ 1 x 2 São Bento

Juventus-SC 1 x 1 FC Cascavel-PR

Moto Club-MA 1 x 0 4 de Julho-PI

Jaraguá-GO 0 x 2 União-MT

Tocantinópolis-TO 0 x 1 Juventude-MA

Caucaia-CE 1 x 0 Sousa-PB

Juazeirense-BA 0 x 0 Sergipe-SE

Atlético Alagoinhas-BA 1 x 0 Murici-AL

Aparecidense-GO 1 x 0 Brasiliense-DF

Esportivo-RS 0 x 0 Marcílio Dias-SC

São Raimundo-RR 3 x 1 Galvez-AC

Boa Esporte-MG 1 x 1 Rio Branco-ES

Inter de Limeira 1 x 0 Boavista-RJ

Fast Clube-AM 4 x 0 GAS-RR

Portuguesa 1 x 0 Bangu-RJ

DOMINGO

15h

Rio Branco-VN x Uberlândia-MG

Caxias-RS x Joinville-SC

Rio Branco-PR x Aimoré-RS

16h

Paragominas-PA x Palmas-TO

Central-PE x ABC-RN

Itabaiana-SE x Bahia de Feira-BA

ASA-AL x Retrô-PE

Nova Mutum-MT x Goianésia-GO

Patrocinense-MG x Ferroviária

Águia Negra-MS x Caldense-MG

Cianorte-PR x Santo André

18h

Atlético-AC x Castanhal-PA

Ypiranga-AP x Penarol-AM