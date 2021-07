SÉRIE D: Portuguesa quer se manter na liderança; Inter de Limeira e São Bento buscam reação

Campinas, SP, 30 (AFI) – A nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D será realizada neste final de semana com 19 jogos no sábado e outros 13 no domingo. No primeiro dia, três paulistas entram em campo com objetivos bem diferentes no Grupo A7. Enquanto a Portuguesa busca a terceira vitória consecutiva, Inter de Limeira e São Bento precisam de uma reação para ficarem mais perto do G4.

LUSA EMBALADA

Depois de vencer o Boavista-RJ duas vezes, por 3 a 0 e 1 a 0, a Portuguesa lidera a chave com 15 pontos. Às 19h, recebe o Bangu-RJ no Canindé, em São Paulo (SP).

Os adversários estão há três jogos sem perder e ocupam a quinta colocação com nove pontos. No primeiro turno, os cariocas venceram por 2 a 1, no Rio de Janeiro (RJ).

SÃO BENTO BUSCA REAÇÃO

São Bento e Inter de Limeira jogam mais cedo. Às 15h, o time de Sorocaba, lanterna (8º) com cinco pontos, tem duelo complicado com o Madureira-RJ, terceiro colocado com 13 pontos.

No primeiro turno, em Sorocaba (SP), o jogo foi equilibrado e terminou com empate por 1 a 1. A partida será no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ).

INTER TEM BOA LEMBRANÇA

Mais tarde, às 17h, a Inter recebe o Boavista-RJ no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). Com sete pontos, os paulistas estão na sétima e penúltima posição, enquanto os fluminenses somam nove pontos em sexto lugar.

A única vitória da Inter foi justamente diante do Boavista, pela sexta rodada, quando fez 1 a 0, em Saquarema (RJ).

OUTROS DESTAQUES

Apenas cinco clubes seguem invictos e três deles entram em campo no sábado. No Grupo A8, o FC Cascavel, dono da melhor campanha geral com 20 pontos, visita o Juventus-SC, quarto colocado.

No Grupo A1, o São Raimundo-RR, que tem 16, recebe o Galvez-AC em duelo direto pela vice-liderança. Por fim, no Grupo A4, a líder Juazeirense-BA, com 18 pontos, defende a liderança diante do Sergipe-SE, terceiro colocado.

PANORAMA E REGULAMENTO

Criada em 2009, a Série D tem 12 campeões, mas nenhum clube conquistou a taça duas vezes. Nesta edição, o único que pode alcançar o feito é o Guarany-CE, campeão em 2010. Com os títulos do Botafogo-SP, em 2015, e do Mirassol, em 2020, o estado de São Paulo possui dois títulos e lidera o ranking ao lado de Ceará e Minas Gerais.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.