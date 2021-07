Série D: Rio Branco-ES anuncia retorno de técnico que ficou afastado por 3 meses após covid-19

Vitória, ES, 13 (AFI) – Depois de anunciar a saída do técnico Cláudio Roberto, o Rio Branco-ES já definiu seu substituto para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Trata-se do alemão Andre Visser, de 37 anos, que retorna após se tratar da covid-19.

Visser era o técnico do Rio Branco na temporada e avançou na Copa do Brasil pela primeira vez na história do clube. Em março, porém, testou positivo para covid-19 e precisou ser até mesmo internado. Com isso, foi afastado do clube para tratar as sequelas deixadas pela doença.

Em seu retorno, Visser garantiu que está 100%. “Estou muito feliz com esse retorno. Sou muito grato ao Rio Branco, pois fizemos história juntos e quero ajudar mais uma vez. Passei por um período muito difícil por causa da Covid-19, mas estou bem, totalmente recuperado e motivado”, afirmou.

SÉRIE D

Com a derrota em casa, o clube capixaba ficou na antepenúltima colocação do Grupo A6 com apenas quatro pontos, a dois da lanterna e a sete do G4. Na sétima rodada, o Rio Branco visitará o Patrocinense-MG no domingo, às 16 horas.