Série D: Rio Branco-ES rompe contrato com um dos atacantes

Cariacia, ES, 23 (AFI) – O atacante Paulinho não faz mais parte dos planos do Rio Branco-ES. O clube anunciou na noite de quinta-feira, que encerrou o vínculo com o jogador.

Paulinho chegou em 2020, para o mata-mata do Estadual e começou bem. Fez o gol da vitória sobre o Desportivo, logo em sua estreia.

VINHA BEM

Em 2021, o Paulinho foi decisivo na vitória histórica sobre o Sampaio Corrêa, que classificou o Brancão pela primeira vez para a segunda fase da Copa do Brasil.

A LESÃO

Mas na Série D do Brasileirão, o jogador se machucou do começo do campeonato e fez apenas quatro partidas.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Rio Branco volta a campo pela Série D neste domingo, às 15h (de Brasília), quando recebe o Patrocinense, no Kleber Andrade.

Confira a nota completa do clube:

O Rio Branco Atlético Clube comunica que o contrato do atleta Paulinho chegou ao fim nesta semana. O clube agradece o jogador pelos serviços prestados ao longo dos dez meses vestindo a camisa capa-preta. Paulinho chegou ao Rio Branco em 2020 e foi peça fundamental na classificação do time para as competições nacionais e no avanço histórico na Copa do Brasil, onde fez as duas assistências da vitória. O meia-atacante também foi o líder em assistências desde que chegou ao clube. Desejamos sucesso ao jogador, que retorna hoje para São Paulo, onde mora a família.