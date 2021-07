Série D: Rio Branco-ES tem problemas extracampo que estão atrapalhando a campanha do time

Cariacica, ES, 15 – (AFI) – O time do Rio Branco vem passando por má fase no Campeonato Brasileiro Série D, além disso tem polêmicas entre jogadores e torcedores que estão protestando com as faixas no estádio durante os jogos. Crise que culminou até na troca de treinadores. Saiu Cláudio Roberto e retornou o alemão Andre Visser.

Para o volante e capitão do time, Esley, o time tem que esquecer os problemas e focar totalmente dentro de campo para assim conseguir fazer boa campanha e não usar os problemas como desculpa pela fase ruim.

“Atrapalha um pouco, mas não podemos levar isso para dentro de campo. Não podemos usar como desculpa para um resultado negativo. Quando a bola rola, precisamos esquecer todos os problemas e focar só na partida, que é o que importa. Temos que nos distanciar dos problemas. Não é fácil, mas tenho esperança e fé de que as coisas possam melhorar”

PRÓXIMO JOGO

Para afastar a crise o Rio Branco viaja até Patrocínio-MG para enfrentar o lanterna do Grupo A6, Patrocinense. O jogo será neste domingo as 16h, no estádio Pedro Nascimento. O Capa Preta tem apenas quatro pontos e ocupa a sexta posição do grupo.

