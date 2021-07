Série D: Rio Branco VN anuncia a chegada de atacante que estava no Rio Verde-GO

Venda Nova do Imigrante, ES, 16 (AFI) – O Rio Branco VN, anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Diego Silva, que estava no Rio Verde-GO. O jogador chega para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Diego Silva já está disponível par entrar em campo na próxima partida.

CARREIRA

Aos 28 anos, ele coleciona passagens por Arsenal-MG, Umuarama-PR, Samambaia-DF e Macaé-RJ.

PRÓXIMA PARTIDA

A equipe de Venda Nova volta a campo no domingo, quando recebe a Caldense, às 15h, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

