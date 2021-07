Série D: Rio Branco VN-ES anuncia goleiro com passagem pelo Fluminense como novo reforço

Venda Nova, ES, 30 (AFI) – Rio Branco VN-ES anunciou nesta sexta-feira o goleiro Samuel ex-Primavera-sc como reforço. O atleta chega com o objetivo de ajudar a equipe a conseguir uma vaga para a segunda fase da Série D e posteriormente o acesso para a série C.

O jovem jogador além de ter atuado pelo Primavera chega com passagem pela base do Fluminense-RJ. Samuel já está no BID(Boletim Informativo Diário da CBF) e fica à disposição do treinador para a próxima partida.

PRÓXIMO JOGO

Pela nona rodada da Série D o Rio Branco VN recebe o Uberlândia, em Venda Nova, neste domingo, às 15h.