Série D: Técnico com Covid-19 é demitido após nova derrota de clube

Vitória, ES, 12 (AFI) – Cláudio Roberto não comandou o Rio Branco na derrota em casa para o Boa Esporte por 2 a 1. O treinador está afastado por conta da Covid-19. Ainda assim, a diretoria o demitiu por conta dos maus resultados na Série D do Campeonato Brasileiro.

“O Rio Branco Atlético Clube informa o desligamento do treinador Cláudio Roberto. Também deixam o clube o preparador físico Bruno Inarra e o preparador de goleiros Rodrigo André. O clube deseja sucesso nos próximos trabalhos dos profissionais”, informou o Rio Branco.

O Rio Branco disputou a preliminar da Série D e Carlos Roberto deixa o clube com oito jogos – quatro derrotas, um empate e três vitórias.

Com a derrota em casa, o clube capixaba ficou na antepenúltima colocação do Grupo A6 com apenas quatro pontos, a dois da lanterna e a sete do G4. Na sétima rodada, o Rio Branco visitará a Patrocinense no domingo, às 16 horas.