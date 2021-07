Série D: Treze contrata jogador com passagem por Ituano e Chapecoense

Campina Grande, PB, 09 (AFI) – Buscando melhorar na Série D do Campeonato Brasileiro, o Treze-PB anunciou mais um reforço para a sequência da competição. O anúncio foi feito dias após a contratação do novo treinador Wellington Fajardo. Trata-se de Esquerdinha, que estava atuando no Taubaté, do interior de São Paulo. O jogador ainda teve passagens por clubes como: Ituano, Chapecoense, Cuiabá, Náutico e Fortaleza.

CAMPANHA NA SÉRIE D

A equipe atualmente ocupa a lanterna do Grupo A8 com quatro pontos, mas apenas três pontos do G-4. O treinador da equipe está começando a colocar suas ideias em prática durante essa semana para ter seu primeiro confronto no comando do Treze. O time está se preparando para o confronto contra o América-RN, no estádio Amigão.

SELEÇÃO: Paquetá cita história do confronto e ressalta: “Brasil x Argentina é um jogo à parte”