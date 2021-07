Série D: Treze-PB anuncia atacante em dia bem movimentado

João Pessoa, PB, 01 (AFI) – Nesta quinta-feira (1), o Treze, o Galo da Paraíba, anunciou a chegada de Gerônimo, atacante que estava atuando pelo Londrina-PR na Série B do Campeonato Brasileiro, Além da chegada, houve a renovação de outros 4 atletas que já estavam no elenco paraibano, são eles atacante Walisson Bahia, dos laterais Júlio Ferrari e Wellington Carioca e do zagueiro Marlon.

TEVE SAIDA!

Com as chegada e renovações de alguns atletas, o clube resolveu não renovar de outros, assim libera espaço para no elenco para outros jogadores durante a série D.

Os jogadores com desligamento confirmado são eles,o volante Marcelo Barbosa, os atacantes Erivan e Jairinho, o goleiro Leandro Santos e o meia Fernandinho. E com isso, o clube fica com o total de 31 jogadores no clube

CAMPANHA NA SÉRIE D

O time vem fazendo uma campanha abaixo das expectativas, ocupando apenas a sétima posição do Grupo 3, somando 3 pontos conquistados em quatro partidas no campeonato.

O próximo jogo da equipe será neste sábado (3), as 15h, contra o Campinense fora de casa.

ELENCO DO CLUBE ATUALIZADO

Goleiros: João Guilherme, Jeferson, Lucas Barcelos (base) e Felipe (base).

Zagueiros: Gabriel Cividini, Marlon, Euller Viana e Vinícius Gouvêa.

Laterais-direitos: Ferrugem e Júlio Ferrari.

Laterias-esquerdos: Wellington Carioca, Bruce, Andrey Gentil e Diego Moreno (base).

Volantes: Levi, João Ananias, Jordan Souza, Weslley e Juan Batista.

Meias: Guilherme Lobo, Birungueta, Vítor e Raulisson.

Atacantes: Anderson Gindre, Gustavo Índio, Marcelo Júnior, Wallisson Bahia, Lukão, Iago Martins, Genivaldo (base) e Gerônimo.

Técnico: Tuca Guimarães