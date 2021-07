Série D: Uberlândia contrata mais um jogador para a sequência da competição

Uberlândia, MG, 14 (AFI) – Uberlândia anunciou nesta quarta-feira mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. O Verdão anunciou o volante Maicon Souza, pouco depois de anunciar o atacante Alípio.

O jogador, que completará 32 anos no fim deste mês, estava no XV de Piracicaba-SP.

CARREIRA

O volante tem passagens por Palmeiras B, Bragantino e São Bento. No futebol mineiro, atuou por Tricordiano e Boa Esporte.

PRÓXIMO DUELO

O próximo confronto do time mineiro é contra o Águia Negra-MS, em partida válida pela sétima rodada no Grupo A6.

Uberlândia está em quarto lugar com onze pontos, empatado com o Boa Esporte e com quatro pontos de distância para a líder Ferroviária