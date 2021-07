Série D: Wellington Santana festeja bicampeonato estadual com o Porto Velho-RO e projeta arrancada

Porto Velho, RO, 16 (AFI) – O goleiro Wellington Santana escreveu mais uma vez o seu nome na história do Porto Velho, de Rondônia. O camisa 1 repetiu o feito de 2020 e sagrou-se bicampeão estadual na última quarta-feira, 14, ao derrotar o Real Ariquemes nos pênaltis, por 5 a 3, após empate por 1 a 1 nos dois jogos. Aos 23 anos, o arqueiro festeja a nova conquista com a camisa tricolor:

“Agradeço a Deus por ter nos abençoado e nos honrado com o bicampeonato. Sem Ele, não iríamos conseguir. Foi uma competição muito difícil e diferente, mas nunca deixamos de acreditar que iríamos buscar o título novamente.

Tivemos atuações consistentes, nos dedicamos ao máximo durante todos os desafios e terminamos de maneira feliz a competição”, destaca.

AGORA É SÉRIE D

Com o fim do Campeonato Rondoniense, o foco do Porto Velho agora é na sequência da Série D do Brasileiro. A três pontos da zona de classificação à segunda fase, Wellington Santana projeta uma fase de recuperação na competição nacional.

“Agora temos somente uma competição pela frente e, por isso, estaremos mais inteiros fisicamente. Acredito que temos tudo para entrar numa sequência de recuperação para buscarmos a vaga no mata-mata.

Estamos embalando na competição, são dois jogos de invencibilidade e, com o título nesse meio tempo, a motivação é ainda maior”, completa o goleiro.

PRÓXIMO JOGO

O Porto Velho volta a campo no próximo domingo, 18, às 16h, diante do Nova Mutum-MT, no Estádio Municipal Valdir Doilho Wons, na cidade homônima ao clube mandante.