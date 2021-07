Série He-Man volta às telas e já está disponível no Netflix

He-Man está de volta. O anúncio feito pela Netflix deixou os fãs animados nesta sexta-feira (23). Chamado de ‘Mestres do Universo: Salvando Eternia’, a série continua com a história de um dos heróis mais famosos dos anos 80 e 90, mas modernizada.

De acordo com o site Cineclick, a saga é retomada exatamente do ponto onde encerrou, na luta final entre Príncipe Adam e Esqueleto. A produção do desenho está sendo feita por Kevin Smith e, as críticas são bem positivas. Isso porque o produtor tem utilizado a nostalgia comum dos fãs aliada a ousadia dos novos enredos.

Um outro detalhe importante é o amadurecimento do personagem He-Man, transformando o desenho em uma aventura ideal para toda a família.

A série tem roteiro é assinado por Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) e Marc Bernardin (Alphas). O projeto traz no elenco de vozes Mark Hamill (Star Wars) como o Esqueleto, Lena Headey (Game of Thrones) como Maligna e Chris Wood (Supergirl) como o Príncipe Adam/He-Man.

E ainda Sarah Michelle Gellar (Tila), Liam Cunningham (Mentor), Stephen Root (Pacato/Gato Guerreiro), Diedrich Bader (Rei Randor e Mandíbula), Griffin Newman (Gorpo), Henry Rollins (Triclope), Susan Eisenberg (Feiticeira), Alicia Silverstone (Rainha Marlena), Justin Long (Roboto), Jason Mewes (Stinkor), Kevin Michael Richardson (Homem Fera) e Kevin Conroy (Aquático), entre outros.

Veja o trailer: