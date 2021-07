Sertanejo Tiago vai fazer cirurgia para aumentar o pênis: ‘satisfação pessoal’

O sertanejo Tiago, da dupla com Hugo, revelou em uma entrevista para Hugo Gloss que irá fazer uma cirurgia para aumentar o pênis. O cantor disse que via fazer um procedimento por causa da satisfação pessoal e também por curiosidade.

Na entrevista, Tiago disse ainda que já fez outros procedimentos estéticos, como implante capilar e harmonização fácil e afirmou ainda que não possui problemas na sua vida sexual.

“Sempre fui satisfeito. Faz 37 anos que eu vivo, e vivo bem. Mas, se você tem R$ 1 milhão na sua conta e tem a oportunidade de conseguir R$ 3 milhões, há algum problema nisso? Um golinho a mais não vai fazer mal a ninguém. É só um detalhe para que eu me sinta melhor, para eu ter sensações novas. As pessoas têm o direito de fazer aquilo que as deixam felizes. Por isso optei pelo procedimento, pela minha satisfação pessoal, puramente estética”, explicou.

Durante a entrevista, ele disse ainda que falar abertamente sobre o procedimento pode encorajar outras pessoas a fazerem o que quiserem.

“Desde sempre sou adepto a todas as possibilidades que a medicina e a estética nos oferecem. O aumento peniano já era possível há bem mais tempo tempo, mas somente pra quem tinha problemas reais. Agora, surgiu essa possibilidade de fazer isso esteticamente, e o médico é um cara que eu já conhecia. Eu fiquei curiosos”, explicou.

O médico que irá fazer a cirurgia, Cláudio Eduardo de Souza, contou para Hugo Gloss que já fez mais de 150 procedimentos de faloplastia, nome do tipo de procedimento. A cirurgia altera tanto o comprimento quando o diâmetro do pênis.

“Atuamos em três tempos distintos: o primeiro é a liberação do ligamento suspensor do pênis, estrutura que liga o corpo do pênis ao púbis e, ao ser seccionado, faz com que o membro ganhe comprimento. O segundo é o avanço de pele na região peniana e por fim trabalhamos na circunferência, onde tiramos gordura da região pubiana, ou abdominal e injetamos no órgão, aumentando o diâmetro“, descreveu ele na entrevista.